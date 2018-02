Ator diz que se inspirou em Shakespeare para viver Loki

Em entrevista ao Estado, o ator Tom Hiddleston conta quais personagens de Shakespeare o inspiraram a viver Loki, e Chris Hemsworth fala que queria filme mais engraçado. Leia a seguir:

Por que Loki se tornou um vilão tão querido?

Eu não sei, mas outro dia o Anthony Hopkins me deu essa explicação. Ele disse que sempre que as pessoas o páram na rua, querem falar do Hannibal Lector. Ele tem uma teoria: nós gostamos de ter alegria em nossas vidas, mas quando estamos no escuro do cinema somos hipnotizados pelo lado mais sombrio.

Sua versão de Loki tem muita base nos personagens clássicos de Shakespeare, certo?

Sim. Loki é um irmão bastardo que tem um grande ressentimento, e tem qualidades muito parecidas com os personagens de Shakespeare se você prestar atenção. Edmund, de Rei Lear, era obcecado em se tornar Rei, assim como Loki; Em Macbeth, a ambição tomava conta e em Othello, Iago era um grande manipulador. O Loki é uma mistura de todos eles.

Quais vilões o inspiraram para criar o Loki?

Com certeza O Coringa vivido por Jack Nicholson em Batman [dirigido por Tim Burton], Alan Rickman em Duro de Matar por exemplo. Ou ainda James Mason em Intriga Internacional. Eu adorava vilões que se adoravam, sabe?