Ator de X-Men é cotado para viver Elton John em cinebiografia

SÃO PAULO - James McAvoy está cotado para viver Elton John nos cinemas, informou o 'Scottish Sun'. O ator de X-Men - Primeira Classe teria sido escolhido pelo próprio cantor para vivê-lo na cinebiografia. Na semana passada, o site britânico Gigwise afirmou que o cantor teria indicado Robert Downey Junior para interpretar o papel, que pode ter mais de um ator.

Rocketman será produzido por David Furnish, companheiro do cantor, e Steve Hamilton, além do próprio Elton John, e as gravações devem começar em breve. Segundo o site especializado em cinema 'Deadline.com', Ewan McGregor e Guy Pierce também são prováveis nomes para o papel principal.

O filme, escrito pelo Lee Hall (de Billy Elliot), terá várias sequências musicais e a ideia de fazer o filme já existia há muito tempo. "Nós quisemos esperar pela hora certa. Elton está em um ótimo momento em sua vida agora e acredita que é uma boa hora para refletir seu passado artisticamente", disse Hall em entrevista ao Entertainment Weekly.

Elton John, que tem hoje 64 anos e mais de 40 de carreira, tocou no Rock in Rio na última sexta-feira, 23.