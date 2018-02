Ator de 'Virgem de 40 Anos' é condenado por esfaquear namorada

Estadão.com.br, com informações da AP

O ator Shelley Malil, que atuou na comédia "O Virgem de 40 anos", foi considerado culpado por tentativa de homicídio. O júri de San Diego (Califórnia) julgou o indiano por esfaquear a ex-namorada em 2008.

Malil atacou Kendra Beebe com duas facas diferentes e a atingiu mais de vinte vezes. No julgamento, o ator repetiu a versão inicial de que atacou a ex-namorada na casa dela, pensando se tratar de um invasor. Segundo testemunhas, o crime aconteceu quando Malil encontrou com outro homem.

Apesar dos ferimentos e de uma perfuração pulmonar, Beebe sobreviveu.

A sentença do ator, que será anunciada apenas em novembro, pode chegar a 16 anos de prisão. O julgamento já dura três meses.

Nascido na Índia e radicado nos EUA, Malil também atuou em populares séries de TV, como "Scrubs".