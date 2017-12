Ator de Sexto Sentido é acusado de porte de drogas O ator Haley Joel Osment, que ficou famoso por protagonizar o filme "O Sexto Sentido", foi acusado nesta sexta-feira de dirigir bêbado e portar maconha, pela Promotoria de Los Angeles. As acusações estão relacionadas ao acidente que o jovem ator, de 18 anos, sofreu no último dia 20, em Los Angeles. No acidente, o intérprete feriu um dos ombros e quebrou uma costela. Segundo a Promotoria, Osment estava com drogas e com o nível de álcool no sangue muito acima do permitido, o que lhe valerá uma acusação especial. Osment ficou famoso como o jovem tímido e bem educado que concorreu ao Oscar de melhor ator coadjuvante graças a seu papel em "O Sexto Sentido", filme de M. Night Shyamalan com Bruce Willis no elenco. O jovem intérprete terá que responder às acusações apresentadas nesta sexta no dia 19 de setembro. Osment poderá ser condenado a seis meses de prisão se for considerado culpado.