Ator de 'Mr. Bean' atuará no musical 'Oliver!' em Londres

O protagonista da série humorística Mr. Bean, o ator britânico Rowan Atkinson, atuará no musical Oliver!, que estréia em Londres como uma adaptação do clássico do escritor britânico Charles Dickens (1812-1870), Oliver Twist. O musical conta a história de um menino órfão que conhece o lado obscuro do mundo do crime na capital britânica no século XIX, e será produzido pelo inglês Cameron Mackintosh (de Les Misérables). Atkinson interpretará Fagin, um vilão que ensina os órfãos de Londres a se tornarem ladrões de rua. O ator de Mr. Bean conheceu o papel durante a representação do musical na escola de seu filho Benjamim, a Summer Fields School de Oxford. "Na década de 1980, gostei muito de fazer teatro no West End (área no centro de Londres que abriga muitos teatros, centros comerciais e atrações turísticas de entretenimento), mas desde então, havia me distanciado muito por atuar no papel de Mr. Bean", disse o ator. O diretor Mackintosh se declarou encantado pelo ator ter "finalmente aceitado a proposta de interpretar Fagin". A produção estreará no Theatre Royal, que pertence ao produtor Andrew Lloyd Webber e fica no West End de Londres. Oliver! já havia sido encenado duas vezes no West End londrino: a primeira versão em 1960, com roteiro e música de Lionel Bart e o ator Ron Moody no papel que será feito por Atkinson na nova versão. A segunda temporada do musical ficou em cartaz entre 1994 e 1997, no teatro London Palladium, quando alcançou o recorde de 1.366 apresentações e arrecadou US$ 80 milhões; o papel de Fagin, na época, foi interpretado por Jonathan Pryce. Além disso, a história foi filmada para o cinema em 1968 sob a direção de Carol Reed.