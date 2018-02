Ator de 'Lost' estará em 'G.I. Joe' Por Carly Mayberry LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - A brigada "G.I. Joe" está crescendo. Rachel Nichols ("P2"), Adewale Akinnuoye-Agbaje ("Lost") e Said Taghmaoui ("O Caçador de Pipas") vão juntar-se a Sienna Miller e Ray Park no filme de ação ao vivo baseado no popular boneco militar e nas histórias em quadrinhos e desenhos animados baseados nele. Stephen Sommers vai dirigir "G.I. Joe", que está previsto para chegar aos cinemas em agosto de 2009 pela Paramount Pictures. A história em quadrinhos trazia soldados combatendo um grupo terrorista chamado Cobra, com personagens como o ninja mutante Snake Eyes (Park) lutando do lado dos heróis. A versão mais recente traz G.I. JOE --iniciais de Entidade Operacional Global Integrada Conjunta-- como uma força internacional de agentes, com sede em Bruxelas. Rachel Nichols será uma especialista em artes marciais, versada em contra-inteligência e combate pessoal. Akinnuoye-Agbaje será um especialista em munições, e Taghmaoui fará o perito em comunicações da equipe. Sienna Miller será a Baronesa, conhecida por sua habilidade como espiã.