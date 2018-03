Ator de 'Indiana Jones' é preso por dirigir embriagado

O ator Shia LaBeouf, do filme 'Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal', foi preso neste domingo, 27, acusado de dirigir embriagado, segundo a Polícia de Los Angeles. LaBeouf, preferido do cineasta Steven Spielberg, bateu contra outro carro nesta madrugada em Hollywood. O ator sofreu ferimentos na cabeça, joelhos e mãos e foi hospitalizado. Um passageiro e o motorista do outro carro também tiveram ferimentos leves. Ele foi acusado de dirigir sob efeito de álcool, mas foi posto em liberdade em seguida. O ator, que atuou na última edição de 'Indiana Jones', já havia sido preso em novembro passado por enfrentar um segurança em uma loja de Chicago.