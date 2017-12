Ator de <i>La Bamba</i> é condenado por agredir namorada O ator Lou Diamon Phillips foi sentenciado na quinta-feira a três anos de liberdade vigiada por ter sido acusado de empurrar e arrastar sua namorada, em agosto. Phillips, de 44 anos, mais conhecido por ter interpretado o roqueiro Ritchie Valens no filme La Bamba (1987), também será obrigado a fazer um ano de curso sobre violência doméstica e a prestar 200 horas de trabalhos comunitários. A sentença foi proferida por um juiz de Los Angeles. O ator havia se recusado a se declarar culpado ou inocente na acusação de agressão doméstica, o que pela lei da Califórnia equivale a se admitir culpado. "Ele pareceu reconhecer a seriedade da ocasião e pareceu ter remorso", disse Frank Mateljan, porta-voz do Ministério Público da cidade. A Justiça nunca identificou a namorada agredida por Phillips, mas sabe-se que eles estavam juntos havia muitos anos. Os promotores disseram que durante uma discussão o ator empurrou a mulher e a arrastou pela casa, o que machucou seus joelhos. Ela chamou a polícia e se fechou no banheiro. Depois do sucesso com La Bamba, em que era um jovem ídolo dos primórdios do rock, morto precocemente em um acidente aéreo, Phillips apareceu em vários filmes e programas de TV -- mais recentemente, em participações nos seriados Numb3rs e Law & Order: Special Victims Unit.