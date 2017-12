Ator de <i>Homens de Preto</i> é preso por dirigir embriagado O ator americano Rip Torn, que ficou conhecido pela atuação no filme Homens de Preto, foi detido nesta terça-feira no subúrbio nova-iorquino de North Salem após se envolver em um acidente com seu automóvel e se recusar a realizar um teste para determinar o nível de álcool no seu sangue, disseram fontes policiais. Segundo informações, o ator estava dirigindo embriagado. Não é a primeira vez que o artista, de 75 anos, é acusado do mesmo delito. Em 2004, um júri popular absolveu Torn da acusação de dirigir bêbado depois de um acidente de trânsito com um taxista, em Nova York. Entre os últimos trabalhos do ator está o filme Maria Antonieta, protagonizado por Kirsten Dunst e dirigido por Sofia Coppola.