Ator de Harry Potter já tem uma fortuna de R$ 68 milhões O ator Daniel Radcliffe, de 17 anos, famoso por interpretar no cinema o bruxo Harry Potter, já tem uma fortuna pessoal de £ 17 milhões (quase R$ 68 milhões). O nome do jovem aparece na lista dos "super-ricos" do Reino Unido publicada neste domingo , 29, pelo tablóide The Sunday Times, seguido de perto por Keira Knightley, 22 anos, estrela do filme Piratas do Caribe. Muito mais rica que Radcliffe, no entanto, é a autora da saga de Harry Potter, a escritora J.K. Rowling, a quem a publicação atribui uma fortuna de £ 545 milhões (R$ 2,2 bilhões). Já a modelo Kate Moss, que rapidamente recuperou-se do escândalo provocando por uma foto em que aparecia consumindo cocaína, ganhou só no ano passado £ 30 milhões (R$ 120 milhões), de modo que atualmente é dona de um patrimônio de £ 45 milhões (R$ 180 milhões). Outros ricos famosos são David Beckham e sua mulher, Victoria, que, segundo o Sunday Times, têm uma fortuna pessoal de £ 112 milhões (R$ 448 milhões), a qual crescerá ainda mais graças ao novo contrato de £ 128 milhões (R$ 512 milhões) assinado pelo jogador com a equipe americana LA Galaxy. Por sua vez, o casal formado pela cantora Madonna e o diretor de cinema Guy Ritchie acumula uma fortuna de £ 275 milhões (R$ 1,1 bilhão), superior à do ator Michael Douglas e de sua mulher, a galesa Catherine Zeta-Jones, estimada em £ 185 milhões (R$ 740 milhões).