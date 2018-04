Ator de Harry Potter é condenado a trabalho comunitário

Reuters e Associated Press,

O ator britânico Jamie Waylett, que interpreta Vicent Crabbe na série Harry Potter, foi condenado nesta terça-feira, 21, a 120 horas de trabalho comunitário por plantar maconha em casa.

De acordo com o promotor do caso, a polícia encontrou dez pés de maconha em um cômodo da casa Waylett, de 20 anos. A pena para cultivo da droga no Reino Unido pode chegar a 14 anos de prisão.

Na sentença, o juiz Timothy Workman diz que o ator cultivava maconha em pequena escala e para uso pessoal, e que, até agora, era um homem de caráter honesto. "Apesar de você ter usado um sistema sofisticado de cultivo, você cooperou com a polícia e reconheceu culpa. Por isso lhe sentencio a 120 horas de trabalho comunitário", disse o juiz.

Waylett foi preso com um amigo em abril deste ano em Londres por porte de maconha.