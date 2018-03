Ator de Harry Potter é acusado de participar dos distúrbios de Londres

O ator britânico Jamie Waylett, que interpretou o personagem Vincent Crabbe em seis filmes da saga Harry Potter, foi acusado de atirar um coquetel molotov durante os distúrbios de Londres, informa nesta quarta-feira o jornal "Daily Telegraph.

Waylet, de 22 anos, sentou no banco dos réus em um tribunal da capital britânica no dia 29 de setembro e, desde então, está sob prisão domiciliar das 19h até 7h.

O ator é acusado de provocar desordens violentas na zona de Chalk Farm, norte de Londres, e de portar uma garrafa de champanhe roubada de um supermercado.

Além disso, o jovem será julgado pela posse de 15 pés de maconha encontrados pela Polícia em sua casa quando foram autuá-lo após esses incidentes ocorridos no início de agosto.

O ator interpretou seis vezes, entre 2001 e 2009, o personagem Vincent Crabbe, o malvado companheiro de escola do mago Harry Potter.

Waylett já havia sido preso em 2009, quando tinha 20 anos, por criar pés de maconha na casa de sua mãe, no noroeste de Londres.

Naquela ocasião, o ator foi punido com 120 horas de trabalhos comunitários. Waylett, que voltará ao tribunal em novembro, vive em um apartamento no bairro londrino de Kilburn com sua mãe, dois irmãos e uma irmã.