Ator de 'Gossip Girl' fará papel de cantor Jeff Buckley em filme

O ator Penn Badgley, do seriado "Gossip Girl", vai representar Jeff Buckley em um filme sobre o relacionamento do falecido cantor e compositor com seu pai igualmente famoso, o cantor folk Tim Buckley.

A escolha de Badgley para estrelar "Greetings From Tim Buckley" encerra uma busca que levou mais de um ano, anunciaram os produtores. O filme será o primeiro feito sobre Jeff ou Tim Buckley.

Baseada em fatos verídicos, a trama será ambientada nos dias que antecederam a performance notável de Jeff Buckley em um concerto em 1991 em homenagem a seu pai, que o abandonou ainda bebê e morreu de overdose em 1975, aos 28 anos.

Jeff Buckley se apaixona por uma jovem que trabalha no concerto e passa a compreender seu pai. Enquanto isso, o concerto coloca o cantor no caminho para o estrelato.

Buckley morreu afogado em 1997, aos 30 anos. Durante sua vida ele lançou um álbum gravado em estúdio, "Grace", uma de cujas faixas era um cover de "Hallelujah", de Leonard Cohen.

"Poder representar um homem dotado de talento artístico singular e que foi profundamente incompreendido e mitificado como ser humano é algo muito especial e sagrado. Vou dar tudo de mim para este projeto", disse Badgley, de 24 anos, em comunicado.

As filmagens vão começar em agosto, em Nova York. Dan Algrant ("O Articulador") vai dirigir o projeto independente a partir de um roteiro que ajudou a escrever. Ainda não foram escolhidos os atores que representarão Tim Buckley e a namorada.

"Greetings From Tim Buckley" está sendo produzido com a autorização dos herdeiros de Tim Buckley. Um projeto rival, uma cinebiografia de Jeff Buckley, está sendo desenvolvido com a mãe e executora do espólio de Jeff, Mary Guibert.

Badgley, que representa o namorado de Blake Lively no seriado teen "Gossip Girl", já foi visto em filmes como "A Mentira" e "O Padrasto" (2009).

(Reportagem de Dean Goodman)