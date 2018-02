Ator de 'Girls' será o novo vilão da franquia 'Star Wars'

O ator Adam Driver, conhecido por seu personagem na série Girls, da HBO, foi escolhido para ser o vilão do filme Star Wars: Episode VII, segundo informações da Variety.

Ele negocia os últimos detalhes de seu contrato para integrar-se ao projeto na pele do antagonista da história, um personagem com importância parecida com a do icônico Darth Vader.

Driver, de 30 anos, é o primeiro nome confirmado no novo filme da franquia, que deve chegar aos cinemas somente em dezembro de 2015. Dirigido por J.J. Abrams, as filmagens devem ser iniciadas em abril deste ano, em Londres.

Tanto a Disney quanto a Lucasfilms demoraram para definir o cronograma por conta da agenda de Driver, que conciliará este trabalho com as gravações da quarta temporada de Girls. Além disso, espera-se que ele mantenha o posto de vilão nos próximos filmes desta franquia.

Ainda de acordo com a publicação, Michael Fassbender e Hugo Weaving entraram na lista de opções para o papel que ficou com Adam Driver. Até o momento, os estúdios ainda não oficializaram a contratação de Harrison Ford, Mark Hammill e Carrie Fisher para os demais papeis, embora alguns veículos especializados apontem como certas suas presençasno filme.