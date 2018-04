Ator de 'Brothers & Sisters' é flagrado com Sienna Miller

A atriz americana Sienna Miller voltou a ser fotografada com seu colega de profissão Balthazar Getty, da série Brothers & Sisters, na localidade italiana de Positano.

O jornal italiano Corriere della Sera publicou nesta quarta, 1, em seu site, uma série de fotos em que Sienna e Balthazar aparecem no terraço de um quarto de hotel, num restaurante e a bordo de uma lancha no Mediterrâneo.

Em julho do ano passado, os dois já tinham sido clicados juntos em poses picantes na mesma cidade da Itália.

Na época, a publicação das fotos fez circular rumores de que o casamento de Balthazar, que tem 4 filhos, acabaria. Mas o ator ganhou uma nova chance quando prometeu à mulher que não voltaria a ver Sienna.

Sobre o novo escorregão de Balthazar, o Corriere comentou: "Os infieis reatam com suas mulheres, mas geralmente têm recaídas".

As fotos publicadas pelo jornal fazem parte de uma reportagem exclusiva da revista A. Nelas, é possível ver o ator tendo a pressão tirada por um médico ou Sienna fazendo top less. Os dois também aparecem juntos - ele, em roupas de banho, e ela, de toalha - relaxados no terraço de um hotel.