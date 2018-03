Ator de 'Batman' é liberado depois de acusação de agressão

O ator britânico Christian Bale, que interpreta Batman no longa Batman - O Cavaleiro das Trevas, foi libertado sob fiança depois de ter sido interrogado pela polícia de Londres sobre acusações de agressão contra a mãe e a irmã. O ator, de 34 anos, ficou detido por quatro horas depois de ter comparecido a uma delegacia do centro de Londres. Bale teria atacado sua mãe e irmã em uma suíte do hotel de luxo Dorchester, no domingo. "Um homem de 34 anos compareceu à delegacia de polícia no centro de Londres, sob intimação, e foi detido em conexão com uma acusação de agressão", afirmou um porta-voz da Polícia Metropolitana. O ator nega a acusação e foi libertado sob fiança até setembro. O caso continua sendo investigado. Uma declaração divulgada pelo advogado de Bale afirmou que o ator "cooperou durante (todo o interrogatório), deu sua versão completa dos eventos em questão e saiu da delegacia sem nenhuma acusação formal". "No momento, o Sr. Bale não fará nenhum outro comentário", afirmou o advogado na declaração. Estréia européia O ator compareceu à estréia européia do filme Batman - O Cavaleiro das Trevas, dirigido por Christopher Nolan na segunda-feira à noite, em Leicester Square, centro de Londres. Na tarde desta terça-feira Bale tinha uma série de entrevistas marcadas com jornalistas de rádio no hotel Dorchester para promover o filme. Bale iniciou sua carreira no cinema ainda criança, no filme Império do Sol, dirigido por Steven Spielberg, em 1987. Além do último longa interpretando Batman, o ator galês também obteve destaque no longa Psicopata Americano, de 2000 e no primeiro longa de Nolan sobre Batman, Batman Begins. Seu próximo projeto deve ser um novo longa com o personagem John Connor, Terminator Salvation: The Future Begins, dirigido por McG. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.