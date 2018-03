Ator cubano desaparecido é um dos premiados em Festival de Tribeca

O filme War Witch, um drama sentimental sobre uma menina de 12 anos sequestrada por rebeldes armados na África sub-saariana, e uma película de não-ficção que examina as agruras das mulheres na Índia moderna, conquistaram os principais prêmios do Festival de Cinema de Tribeca na quinta-feira.

War Witch levou o prêmio do júri por melhor filme e melhor atriz para Rachel Mwanza, que faz o papel da garota forçada a se tornar um soldado, e The World Before Her, que traça um paralelo entre participantes do concurso Miss Índia e um campo de meninas hindus fundamentalistas venceu como melhor documentário.

Mas em um estranho exemplo de vida imitando a arte, um ator cubano, que estreia um filme sobre deserção para os Estados Unidos e foi co-premiado como melhor ator, está desaparecido. Ele sumiu a caminho do festival.

Javier Núñez Florián, visto pela última vez no aeroporto de Miami com a colega de elenco Anailin de la Rúa de la Torre, também desaparecida, não compareceu para dividir o prêmio de 2.500 dólares.

Ele compartilharia a premiação com Dariel Arrechada, que também atuou no filme e apareceu ao final da cerimônia, tendo sido o único ator presente na estreia do filme uma semana atrás. Representantes do filme disseram esta semana que ninguém envolvido com a produção teve qualquer contato com os cubanos desaparecidos.

Una Noche (Uma noite), que acompanha a trajetória de três adolescentes cubanos tentando escapar da pobreza de sua terra natal para começar uma nova vida em Miami, também ficou com o prêmio de melhor cinematografia e melhor diretor estreante para Lucy Mulloy, formada em cinema na New York University.

O filme argentino All In, uma comédia romântica escrita e dirigida por Daniel Burman sobre um jogador de pôquer profissional, ganhou como melhor roteiro de longa-metragem, e o troféu de melhor edição foi para o incomum The Flat, documentário israelense sobre o Holocausto.

O prêmio de melhor diretor estreante de documentário foi para o cineasta holandês Jeroen van Velzen por Wavumba, filme rodada no Quênia que explora as tradições dos pescadores, enquanto The Revisionaries, que enfoca a politização de livros escolares no Texas, conquistou uma menção especial do júri de Tribeca.

A maioria dos filmes vencedores refletiu a ênfase do festival em obras feitos no exterior. Mais da metade deles na categoria de longa de ficção foram produções internacionais.