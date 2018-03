Ator Casey Affleck escreverá animação sobre a Arca de Noé

O ator norte-americano Casey Affleck, indicado este ano ao Oscar de melhor ator coadjuvante por sua atuação no filme O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford, irá escrever o roteiro de uma animação sobre a história bíblica de a Arca de Noé. O filme será produzido pela Warner Bros e apresentará as aventuras de um grupo de animais que não consegue subir na Arca e acaba abandonado à beira de um dilúvio global. Esta não é no entanto a primeira vez que o ator, de 33 anos, realiza um roteiro. Em 2002 Affleck foi responsável, junto de Matt Damon, pela história do filme independente Gerry, dirigido por Gus Van Sant. Affleck está atualmente em negociação para entrar no elenco do filme The Kind One, que será produzido e dirigido por Ridley Scott e que deverá chegar aos cinemas em 2010.