Ator Burt Kwouk, o Cato de 'A Pantera Cor de Rosa', morre aos 85 anos

LONDRES - O ator britânico Burt Kwouk, conhecido principalmente pelo papel de Cato Fong, criado do Inspetor Clouseau na franquia de comédias A Pantera Cor de Rosa, morreu nesta terça-feira aos 85 anos de idade, comunicou seu agente.

Nascido no norte da Inglaterra, mas criado em Xangai, na China, Kwouk iniciou sua carreira na televisão britânica nos anos 1950 e ao longo das seis décadas seguintes fez participações em alguns de seus programas mais famosos, com destaque para Last of the Summer Wine e para o drama de guerra dos anos 1980 Tenko.

Ele também atuou em vários filmes, entre eles três da franquia James Bond, incluindo 007 Contra Goldfinger.

Mas ele será mais lembrado por ter estrelado os filmes da franquia A Pantera Cor de Rosa ao lado de Peter Sellers, nos quais Cato atacava seu patrão nos momentos mais inesperados para testar sua prontidão para o combate, criando cenas de luta intensas e hilárias.