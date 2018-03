Ator britânico é acusado de abusar menor sexualmente O ator britânico Chris Langham, ganhador este ano de um prêmio Bafta, foi acusado pela polícia de abusar sexualmente de uma menina de 14 anos, segundo informou a emissora BBC, na qual ele trabalhava. A nova acusação formal foi apresentada quatro meses depois de o ator cômico ser acusado de 15 delitos de pornografia infantil na internet. Na época, a polícia revistou sua casa em Kent, no sudeste da Inglaterra e expropriou seu computador pessoal. Langham está em liberdade depois de pagar uma fiança, mas nesta quinta-feira deve responder na Justiça às acusações de abusar de uma menor. Em comunicado entregue à imprensa, Langham, de 57 anos, pai de cinco filhos, disse que quer salvar sua reputação. Conhecido por sua participação em séries de sucesso da rede de televisão britânica BBC, Langham anunciou que renunciará a seus compromissos com a emissora "até que tudo se resolva". Em maio, o ator ganhou o prêmio Bafta de melhor atuação em comédias, por sua interpretação na série da BBC "The Thick of It". No cinema, ele também fez pequenas participações em filmes como "A Mova Transa da Pantera Cor-de-Rosa" e "A Vida de Brian".