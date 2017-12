Ator Ben Kingsley recebe prêmio de honra em Berlim

O ator Ben Kingsley recebeu na noite desta segunda-feira, 11, o prêmio "Cinema for Peace", em uma cerimônia que tradicionalmente acontece junto com o Festival de Cinema de Berlim, onde o britânico concorre com Elegy, dirigido pela espanhola Isabel Coixet. Kingsley dedicou o prêmio à "arte de saber relatar" dos artistas e pediu que o governo alemão avance na luta contra a pobreza. A premiação reuniu celebridades como a atriz francesa Catherine Deneuve e a americana Hillary Swank, o ator britânico Joseph Fiennes e a soprano russa Ana Netrebko, assim como o líder opositor russo e ex-campeão de xadrez Gary Kasparov, e o ex-ministro alemão de Exteriores Joschka Fischer. O prêmio é entregue todos os anos na mesma época do Festival de Berlim, e reúne alguns dos famosos que nesta época desfilam pela capital alemã, além de outros convidados especiais.