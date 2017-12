Ator, músico e produtor, o carismático e polêmico Johnny Depp faz 52 anos

Em 2009, aos 46 anos, Johnny Depp foi eleito o homem mais sexy do mundo pela revista People. Mas mesmo antes dessa eleição, o ator, músico e produtor, que nesta terça (9) faz 52 anos, já era, e continua sendo, adorado por uma enorme legião de fãs. Diretores de cinema também reverenciam a sua versatilidade para interpretar uma enorme gama de personagens.

Para o carismático John Christopher Depp II, nascido no Kentucky, tudo começou com Edward Mãos de Tesoura, em 1990, dirigido por Tim Burton, com o qual obteve seu primeiro sucesso mundial. Esse filme iniciou a duradoura e bem-sucedida parceria com o diretor, em longas como A Fantástica Fábrica de Chocolate, Alice no País das Maravilhas, Sweeney Todd - O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça.

Nessa galeria de personagens excêntricos interpretados por Depp está ainda o inesquecível Capitão Jack Sparrow da franquia Piratas do Caribe, que é a maior bilheteria de sua carreira, totalizando US$ 3,7 bilhões, seguida por Alice no País das Maravilhas, com US$ 1,2 bilhão.

Na música, a carreira de Johnny Depp como guitarrista teve início aos 16 anos, quando formou a primeira banda, e prossegue até hoje. São várias as suas participações: em álbuns do Oasis de 1997 e 1998, Be Here Now e Don't Go Away; em Born Villain, de Marilyn Mason, e em Banga, de Patti Smith, entre outros.