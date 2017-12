Ativista cambojano diz que vai processar Angelina Jolie O diretor da sociedade Cambodian Vision in Development (CVD), Mounth Sarath, afirmou que pensa em processar a atriz americana Angelina Jolie por descumprimento de contrato, pois a artista cancelou um acordo e o acusou de desviar fundos. A CVD é uma organização não-governamental que se propõe a ajudar os mais nessecitados e promover melhorias na qualidade de vida dessas pessoas. "Acabo de receber uma carta de Angelina Jolie na qual diz que pensa em me processar porque acredita que eu fiz algo de errado com seu projeto", explicou Sarath, por telefone. "Angelina violou o acordo. Agora penso em um plano para denunciá-la porque o projeto tinha um orçamento de US$ 1,5 milhão para o período 2003 a 2008, mas até o momento só recebemos US$ 200 mil", afirmou o ativista. "Deveríamos ter recebido mais de US$ 1 milhão desde 2003", ressaltou. Sarath acredita que a mudança de atitude da atriz em relação à CVD aconteceu porque a concorrência espalhou mentiras sobre ele. Sarath acredita que uma sociedade cambojana com a qual Angelina falou antes de fechar com a CVD a gestão do projeto de conservação de florestas está por trás das intrigas lançadas contra ele. "Como podem dizer que sou corrupto?. Pensam que sou um inútil, mas minha especialidade é a gestão", afirmou. "Apelo aos advogados de Angelina Jolie, por favor. Pensem de novo, eu ainda quero completar o projeto, por favor, entreguem os fundos prometidos". A atriz se apaixonou pelo Camboja durante as gravações de Lara Croft: Tomb Raider e adotou seu filho Maddox no país. A administração do projeto já passou para a Maddox Jolie Project, uma nova sociedade fundada pela atriz em homenagem a seu filho. O diretor da organização, Stephan Bognar, pediu a Sarath que devolva seis motos e uma caminhonete, segundo o Cambodia Daily. Angelina Jolie, que recebeu a nacionalidade cambojana honorária pelas obras caridosas realizadas no país, possui uma propriedade em Samlot (noroeste), antigo reduto do Khmer Vermelho, e viaja freqüentemente ao Camboja. A atriz e o namorado, o ator Brad Pitt, são pais do cambojano Maddox, da etíope Zahara e de Shiloh Nouvel, a única filha biológica do casal, que nasceu em maio, na Namíbia. Toda a família está atualmente em Pune, na Índia, acompanhando Angelina nas filmagens de A Mighty Heart, longa produzido pela Plan B, empresa de Pitt.