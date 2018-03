'Atividade Paranormal 3' lidera bilheterias mundiais

O filme de terror Atividade Paranormal 3 liderou as bilheterias mundiais neste final de semana com vendas estimadas em 80 milhões de dólares em ingressos.

O terceiro filme da série sobre uma casa mal-assombrada liderou as vendas nos cinemas da América do Norte com 54 milhões de dólares nos Estados Unidos e no Canadá, a maior estreia para um filme de terror e recorde para um lançamento de outubro.

O filme arrecadou 26 milhões de dólares nos mercados internacionais durante o final de semana, segundo informou a distribuidora Paramount Pictures no domingo, 23.

Assim como os dois primeiros filmes da série, Atividade Paranormal 3 estreou pouco antes do Dia das Bruxas (Halloween) e foi produzido com um orçamento minúsculo diante dos padrões de Hollywood, de apenas 5 milhões de dólares.

O segundo lugar nas bilheterias ficou para a ação Gigantes de Aço, campeão na América do Norte durante os últimos dois finais de semana, que escorregou uma posição com 11,3 milhões de dólares arrecadados. O filme traz Hugh Jackman no papel de um pai que, junto com o filho, tenta resgatar um robô lutador de boxe.

A refilmagem do clássico de dança dos anos 1980 Footloose - Ritmo Louco terminou em terceiro lugar nas bilheterias dos Estados Unidos e do Canadá, com 10,9 milhões de dólares, queda de apenas 30 por cento em relação ao seu final de semana de estreia.