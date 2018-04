'Até o Último Homem' e 'Resident Evil 6' estão entre as estreias da semana no cinema

Credenciado pelas indicações para o Oscar, Até o Último Homem marca o retorno em glória de Mel Gibson. O filme, muito forte, vem somar-se aos demais indicados em cartaz - La La Land, Manchester à Beira-Mar etc. Num registro completamente diverso – cinema cabeça, autoral, independente e rigoroso -, também estreia A Morte de Luís XIV, que valeu uma Palma de Ouro especial ao ator Jean-Pierre Léaud no Festival de Cannes do ano passado. E, claro, quem acompanha a saga de Alice não vai perder o capítulo final de Resident Evil.

Até o Último Homem

Hacksaw Ridge, EUA/2016, 139 min. Biografia. Dir. Mel Gibson. Com Teresa Palmer, Luke Bracey, Hugo Weaving.

Mel Gibson cavou importantes indicações para o Oscar – melhor filme, diretor e ator, Andrew Garfield – por esse drama fortíssimo sobre a luta de um homem para ir à guerra desarmado. As convicções de Desmond T. Doss o impedem de portar arma e para seus colegas recrutas ele é um covarde. Vai ser um herói no campo de batalha. Gibson andava por baixo em Hollywood, hostilizado pela fama de homofóbico e antissemita. O filme marca seu retorno por cima. Como em A Paixão de Cristo, o que se vê na tela é o massacre de um homem pelas instituições e a sua assunção, aqui não necessariamente num sentido religioso, embora o mantra do personagem – 'One more, Lord', Mais um, Senhor – possa ser visto assim.

16 anos. Anália Franco, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Frei Caneca - Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Pátio Higienópolis, Reserva Cultural.

A Bailarina

Ballerina, França-Canadá/2016, 89 min. Animação. Dir. Eric Summer, Éric Warin. Com Elle Fanning, Dane Dehaan, Maddie Ziegler.

Elogiada animação sobre garota órfã que, no fim do século 19, foge para Paris disposta a se tornar uma grande bailarina.

Livre. DUBLADO: Anália Franco (3D), Boulevard Tatuapé, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia (3D), Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Cidade Jardim, Eldorado (3D), Frei Caneca - Espaço Itaú, Iguatemi, Iguatemi (3D), Interlagos, Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (3D), Lapa, Mais Shopping Largo 13, Market Place (3D), Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis, Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque (3D), Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D), Tietê Plaza, Villa Lobos (3D), West Plaza.

Beleza Oculta

Collateral Beauty, Estados Unidos/2016, 97 min. Drama. Dir. David Frankel. Com Will Smith, Kate Winslet, Edward Norton.

Mesmo não tendo recebido a esperada indicação para o Oscar, Will Smith é a alma deste filme sobre homem que perde o rumo após perder a filha. Ele escreve cartas iradas ao 'tempo', ao 'amor' e à 'morte'. Quando os negócios ameaçam soçobrar, os sócios dão um jeito de prensá-lo contra a parede. O diretor de O Diabo Veste Prada e Marley e Eu entra na onda da auto-ajuda. Quem gostou do (desculpem!) horroroso O Vendedor de Sonhos poderá encontrar motivos para se divertir, emocionar, pensar, mas é tão ruim quanto.

10 anos. DUBLADO: Anália Franco, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Central Plaza, Cidade Jardim, Eldorado, Frei Caneca - Espaço Itaú, Interlagos, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Splendor Paulista, Villa Lobos.

O Ídolo

Ya Tayr El Tayer, Palestina/2015, 100 min. Drama. Dir. Hany Abu-Assad. Com Tawfeek Barhom, Ahmed Al Rokh, Hiba Attalah.

O palestino Abu Assad, de Paradise Now, muda o tom mas segue sendo um grande diretor. A emocionante história do garoto da Faixa de Gaza que quer participar do Arab Idol e sua luta para chegar à final, quando já virou a expressão de todo um povo. A trama tem uma reviravolta parecida com a de Dois Filhos de Francisco, de Breno Silveira, outro filme lindo. Preparem os lenços!

12 anos. Espaço Itaú Augusta, Spcine Olido.

Max Steel

EUA/2016, 92 min. Ação. Dir. Stewart Hendler. Com Ben Winchell, Maria Bello, Andy Garcia.

Max é um adolescente com os problemas e as aspirações de qualquer garoto de sua idade. Mas quando se une ao extraterrestre Steel, os dois formam uma espécie de entidade – o super-herói Max Steel. O filme adaptado do boneco não tem convencido os críticos.

10 anos. DUBLADO: Anália Franco, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Central Plaza, Eldorado, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Villa Lobos.

Mistério na Costa Chanel

Ma Loute, França-Alemanha/2016, 122 min. Comédia Dramática. Dir. Bruno Dumont. Com Fabrice Luchini, Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi.

Havia grande expectativa pela nova comédia de Bruno Dumont, após a surpreendente O Pequeno Quinquin. Mas o que lá era novidade, aqui dá a impressão de déja vu. Dupla atrapalhada de policiais investiga misteriosos desaparecimentos de pessoas numa região do litoral da França, no começo do século passado. E uma família de grandes burgueses interage com outra de pescadores. O filme concorreu em Cannes no ano passado. O que mais chamou a atenção foi a personagem transgênero.

14 anos. Caixa Belas Artes, Frei Caneca - Espaço Itaú.

A Morte de Luís XIV

La Mort de Louis XIV, França-Portugal-Espanha/2016, 105 min. Drama. Dir. Com Jean-Pierre Léaud, Patrick D'assumçao, Irène Silvagni.

Também concorrente em Cannes, no ano passado, o longa do catalão Serra ganhou uma Palma de Ouro especial do júri, mas ela foi atribuída ao mítico ator de François Truffaut e Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Léaud. É ele quem faz o Rei Sol Luis XIV, em seu leito de morte. Serra é um dos grandes autores de cinema de invenção no mundo, na atualidade. E o filme encontra nova forma de prosseguir com o experimento de A História de Minha Morte.

12 anos. Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca - Espaço Itaú, Reserva Cultural, Spcine CCSP.

Quatro Vidas de um Cachorro

A Dog’s Purpose. Estados Unidos/2016, 120 min. Drama. Dir. Lasse Hallström. Com Britt Robertson, Dennis Quaid, K.J. Apa.

As quatro vidas de um cachorro. Lasse já abordou a relação entre homem e cão em Minha Vida de Cachorro e, depois, em Hachiko – Amigo Para Sempre, que era bem bonito. Seria mais uma história edificante, se não tivesse vazado na internet o vídeo sobre maus tratos a um dos 'atores' cachorros. E, agora, o público vai ver? Ou boicotar? O sueco Hallstrom, de qualquer maneira, é um diretor raro que consegue tornar palatáveis temas difíceis.

10 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Central Plaza, Cidade Jardim, Eldorado, Iguatemi, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos. LEGENDADO: Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Cidade Jardim, Frei Caneca - Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Paulista, Plaza Sul, Villa Lobos.

Paraíso

Ray, Rússia/2016, 130 min. Drama. Dir. Andrey Konchalovsky. Com Yuliya Vysotskaya, Philippe Duquesne, Viktor Sukhorukov.

Aristocrata russa une-se à resistência francesa e abriga crianças judias em sua casa durante o nazismo, mas é descoberta e enviada para campo de concentração. O filme foi indicado pela Rússia para concorrer ao Oscar, mas não ficou entre os indicados. O diretor Konchalovsky, que já militou em Hollywood, virou um crítico duro da maneira como os norte-americanos estão se infiltrando no mercado russo. Mesmo se fosse selecionado, avisou que não iria à festa. Tudo isso é muito bacana – defesa das convicções, etc e tal- e o filme tem qualidades. Pelo menos andou sendo elogiado no Festival de Veneza, em setembro passado.

Livre. Caixa Belas Artes, Cinearte, Cinesala, Cinesesc.

Resident Evil 6 - Capítulo Final

Resident Evil: The Final Chapter, EUA/2016, 106 min. Ação. Dir. Paul W.S. Anderson. Com Milla Jovovich, Ruby Rose, Ali Larter.

Críticos vivem reclamando de filmes adaptados de games, e um bom exemplo é Assassin's Creed, atualmente em cartaz nos cinemas de todo o mundo. A série Resident Evil nunca foi poupada, mas o fato de haver chegado ao sexto episódio quer dizer alguma coisa (em termos de aceitação do público). E, desta vez, é o fim da história de Alice, que vai a Raccoon City, onde fica o centro da Umbrella Corporation. Foi aí que tudo começou – a contaminação da humanidade por um virus e a guerra contra os zumbis. O combate final. Quem viu o trailer, sentiu – aos 41 anos, Milla Jovovich segue poderosa como heroína de ação. Acrobacias, pandaria são com ela mesma.

14 anos. DUBLADO: Anália Franco (Imax/3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon - Espaço Itaú Pompeia (Imax/3D), Center Norte (3D), Central Plaza (3D), Eldorado, Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista (3D), Jardim Sul (3D), Lapa, Lapa (3D), Lar Center (3D), Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Marabá (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Plaza Sul (3D), Raposo Shopping, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market (3D), Tietê Plaza, Tietê Plaza (3D), West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco (Imax/3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon - Espaço Itaú Pompeia (Imax/3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado, Eldorado (3D), Frei Caneca - Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (3D), Lar Center (3D), Marabá, Market Place (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista, Pátio Paulista (3D), Villa Lobos (3D).