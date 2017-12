Astros e estrelas brilham no tapete vermelho do Oscar 2008

Nem mesmo a chuva podem apagar o brilho na noite da premiação do Oscar 2008. Centenas de fãs encheram os arredores do Kodak Theatre desde a manhã deste domingo, 24, para conseguirem ver seus ídolos de perto. A chuva caiu durante todo o dia, mas o tapete vermelho permaneceu seco, sob uma tenda, que foi retirado agora há pouco. Veja também: Artistas chegam para a festa Os indicados ao Oscar 2008 Cate Blanchett é a favorita entre as atrizes coadjuvantes Enquetes populares apontam 'Juno' como preferido para Oscar Confira os filmes que disputam o grande prêmio do Oscar Entre diretores, os irmãos Coen são favoritos ao Oscar Julie Christie é a favorita entre as candidatas ao Oscar Disputa pelo Oscar 2008 de melhor ator promete ser acirrada Confira a lista completa dos indicados ao Oscar 2008 O ator George Clooney, indicado para categoria de Melhor ator por Conduta de Risco, não desapontou as fãs e parou para apertar mãos e mandar 'beijos'. O ator chegou 90 minutos antes do início da cerimônia com sua namorada Sarah Larson. Tom Wilkinson, indicado na categoria Melhor Ator Coadjuvante também por Conduta de Risco, parou brevemente e sorriu tímido. A modelo Heidi Klum chegou estonteante à cerimônia do Oscar, com um vestido vermelho e acompanhada de seu marido, o cantor Seal. Diablo Cody, a ex-stripper indicada por Melhor Roteiro Original por Juno, chegou com um vestido de estampa de onça. A atriz Keri Russell escolheu para este ano um vestido tomara-que-caia, modelo clássico do tapete vermelho, na cor gelo. O ator espanhol Javier Bardem, que concorre na categoria Melhor Ator Coadjuvante por Onde os Fracos não Têm Vez, chegou à cerimônia em um elegante e moderno terno preto. O ator brincou com os repórteres do tapete vermelho sobre o corte de cabelo de seu personagem no filme. "Os Coen (diretores) fizeram essa piada comigo. Tive que usar aquele corte por 3 meses.". Javier ainda mandou um beijo para sua família, na Espanha, que segundo ele, estavam atentos à premiação. A atriz Ellen Page chegou à festa com duplo motivo para comemorar. Além de candidata ao prêmio de Melhor Atriz por sua atuação em Juno, ela completa neste domingo 21 anos. Sobre o filme, a atriz acredita que as pessoas se identificaram com ele por ser engraçado, mas principalmente "sincero e honesto". Com um vestido longo Versace, Hilary Swank, vencedora de dois Oscar, disse que recebe cada papel de forma diferente. " A gente sente quando ele é feito para a gente, e pensa: eu preciso fazer parte disso e a gente sente tem paixão em fazer esse papel".