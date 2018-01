Astros de Harry Potter foram atores mais bem pagos de 2009

Os astros da série de cinema Harry Potter, Daniel Radcliffe e Emma Watson, foram o ator e a atriz mais bem pagos de Hollywood em 2009, segundo uma lista da revista americana Vanity Fair.

Para interpretar o protagonista nos dois filmes baseados no último livro de J.K. Rowling sobre o bruxo adolescente, Radcliffe, que tem 20 anos, recebeu US$ 40 milhões, além US$ 1 milhão que lhe foi pago em royalties pelos filmes anteriores, totalizando o equivalente a R$ 75,7 milhões.

Já Emma, com 19 anos, que vive Hermione Granger nas telonas, recebeu US$ 30 milhões, ou R$ 56,1 milhões, para atuar nos mesmos filmes. Rupert Grint, que completa o trio de amigos bruxos de Hogwarts interpretando Ronnie Weasley, também aparece na listagem. Ele é o oitavo ator mais bem pago do mundo.

Ben Stiller e Tom Hanks foram, respectivamente, o segundo e o terceiro atores mais bem pagos de 2009. Depois de Emma, a atriz mais bem paga foi Cameron Diaz.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O primeiro dos dois filmes baseados no capítulo final de Harry Potter, As Relíquias da Morte, tem estreia prevista para este ano, enquanto a segunda e derradeira parte chegará aos cinemas no ano que vem.

Classificação geral

No ranking das celebridades de Hollywood mais bem pagas, que inclui também diretores e produtores, Radcliffe foi o 6º colocado, o primeiro entre os atores, enquanto Watson terminou na 14ª posição, a mais bem colocada entre as mulheres. Grint foi o 15º.

Todos os cinco primeiros colocados da lista são diretores. O campeão do ano foi Michael Bay, diretor do filme Transformers 2: A Vingança dos Derrotados, que arrecadou US$ 125 milhões, seguido por Steven Spielberg, que engordou sua poupança em US$ 85 milhões.

James Cameron, diretor, roteirista e produtor do fenômeno de bilheterias Avatar apareceu na 4ª posição com "apenas" US$ 50 milhões, porque a lista só inclui os rendimentos até 31 de dezembro de 2009.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.