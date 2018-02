Astro do filme 'Uma Linda Mulher', o charmoso Richard Gere faz 66 anos

Para o aniversariante desta segunda, dia 31 de agosto, o ator Richard Gere, o sucesso chegou quando ele aceitou papéis que John Travolta, inicialmente escolhido para eles, não podia ou se recusou a fazer. Foi em Cinzas no Paraíso, 1978, Gigolô Americano, 1980, e A Força do Destino, 1982, que Gere, que completa 66 anos, começou a se destacar no cinema.

Nascido na Filadélfia, ele se tornou um astro do cinema em 1990, com Justiça Cega e Uma Linda Mulher. Na sequência, trabalhou com o diretor japonês Akira Kurosawa em Rapsódia em Agosto, 1991.

Depois de se tornar um enorme e duradouro sucesso no clássico Uma Linda Mulher, ao lado de Julia Roberts, Gere também contracenou com estrelas como Kim Basinger e Uma Thurman (Desejos, 1992), Lena Olin (Mr. Jones, 1993), Jodie Foster (Sommersby – O Retorno de um Estranho, 1993) e Sharon Stone (Intersection – Uma Escolha, uma Renúncia,1994).

Budista, vegetariano e ativo militante das causas ligadas à paz, aos direitos humanos e aos direitos dos animais, Richard Gere também pode ser visto em filmes como Outono em Nova York, Chicago, Infidelidade, Não Estou Lá, Sempre ao Seu Lado e A Negociação. Em 2015, atuou em O Exótico Hotel Marigold 2 e em Time Out of Mind, que estreia em setembro nos Estados Unidos e ainda não tem data prevista para o Brasil.