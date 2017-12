Astro de La Bamba é preso por maltratar namorada O ator norte-americano Lou Diamond Phillips, que ficou conhecido pela atuação no papel do cantor hispânico-americano Ritchie Valens no filme "La Bamba", foi detido neste sábado, acusado de maltratar sua namorada. Uma porta-voz da polícia de Los Angeles disse que Phillips, de 44 anos, foi detido depois que as autoridades receberam uma denúncia sobre uma briga em sua casa, no subúrbio de Northridge, em Los Angeles. Philips foi solto após o pagamento de uma fiança de US$ 50 mil.