Astro de 'Borat' interpretará Freddie Mercury

O filme, ainda sem título, está sendo roteirizado pelo britânico Peter Morgan, de "A Rainha" e "O Último Rei da Escócia". Não há diretor definido ainda.

As filmagens devem ser realizadas no ano que vem, segundo o diretor Graham King, que está associado nesse projeto à Tribeca Productions, de Robert De Niro e Jane Rosenthal, e a Jim Beach, empresário do Queen, a banda de Mercury.

Os herdeiros do espólio de Mercury e os três membros sobreviventes da banda também cooperam com o projeto, segundo uma porta-voz da GK Films, produtora de King. O guitarrista Brian May e o baterista Roger Taylor serão os responsáveis pela trilha musical, que terá canções do Queen e da carreira solo de Mercury. (O baixista John Deacon abandonou a carreira musical).

Farrokh Bulsara, nome real de Mercury, nasceu em Zanzibar (na atual Tanzânia) e foi criado na Índia. Em 1971, fundou o Queen, banda que para muitos teve seu grande momento em 1985, no show beneficente Live Aid, em Londres, ao apresentar sucessos como "We Will Rock You" e "Radio Ga Ga".

A banda continuou se apresentando mesmo com o declínio da saúde de Mercury. Em 1991, ele admitiu que tinha Aids, e no dia seguinte morreu, aos 45 anos.

Fora do palco, Mercury tinha uma atitude reservada. Raramente se deixava entrevistar, e nunca falava da sua homossexualidade.

(Reportagem de Dean Goodman)