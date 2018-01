Associação dos Diretores escolhe os 5 melhores cineastas de 2007 A Associação de Diretores da América escolheu na terça-feira os cinco indicados ao seu prêmio de melhor cineasta de 2007, o que serve de indicador para o Oscar nesta que é uma das temporadas mais concorridas dos últimos anos em Hollywood. A associação escolheu Paul Thomas Anderson, por "Sangue Negro" (sobre o enriquecimento de um explorador de petróleo); Sean Penn, por "Into the Wild" (uma aventura na natureza); Joel e Ethan Coen, por "Onde os Fracos Não Têm Vez" (um sombrio drama criminal); o estreante Tony Gilroy, por "Michael Clayton" (um "thriller" jurídico); e o pintor-diretor Julian Schnabel por "O Escafandro e a Borboleta" (drama sobre um doente terminal). "O que torna este prêmio realmente significativo para os diretores é o conhecimento de que só este é decidido por seus pares", disse o presidente da entidade, Michael Apted, em nota. Desde que a Associação dos Diretores começou a conferir seus prêmios, em 1949, só seis vencedores não conquistaram também o Oscar de melhor diretor no mesmo ano. E tradicionalmente o Oscar de melhor filme vai para o filme com melhor direção. Foi assim no ano passado com "Os Infiltrados", de Martin Scorsese. Neste ano, vários filmes aclamados pela crítica estão na disputa, o que faz do próximo Oscar um dos mais concorridos e imprevisíveis das últimas temporadas. Além dos indicados na Associação dos Diretores, estão bem cotados também o musical "Sweeney Todd", o drama de guerra "Desejo e Reparação" e "Juno", comédia sobre a gravidez na adolescência. (Reportagem de Bob Tourtellotte)