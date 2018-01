Assista aos clipes das músicas indicadas ao Oscar de canção original

A Academia de Hollywood divulgou nesta quinta-feira, 17, os indicados à 86.ª edição do Oscar. Confira a seguir a lista de indicados na categoria canção original e assista:

Ordinary Love - do filme Mandela - U2

Alone Yet Not Alone, do filme Alone Yet Not Alone - Bruce Broughton e Dennis Spiegel

Happy, do filme Meu Malvado Favorito 2 - Pharrell Williams

Let it Go, do filme Frozen - Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez

The Moon Song, do filme Ela - Karen O. e Spike Jonze