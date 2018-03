Assista a novas cenas de 'Transformers: Dark of the Moon'

A Paramount divulgou um spot de TV do novo Transformers: Dark of the Moon durante a prova de carros Daytona 500, no domingo, 20 na Flórida (EUA). Transformers: Dark of the Moon é estrelado por Shia LaBeouf, Josh Duhamel, Rosie Huntington-Whiteley, Patrick Dempsey, John Malkovich, John Tuturro, Frances McDormand e Tyrese Gibson.

O filme da Paramount, terceiro da série, começará a ser exibido a partir de 1º de julho deste ano nos EUA e a direção é de Michael Bay.

Transformers: Dark of the Moon leva Sam Witwicky (LaBeouf) a seu primeiro papel adulto como um relutante humano aliado de Optimus Prime.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os Autobots aprendem sobre a nave espacial Cybertronian se escondendo na lua, e continuam a luta contra os Decepticons.