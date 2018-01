'Assassinato no Expresso do Oriente' traz Agatha Christie de volta ao cinema; veja trailer

Mais de 40 anos após a versão de Sidney Lumet, que deu em 1975 o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante para Ingrid Bergman, a obra clássica Assassinato no Expresso do Oriente, da escritora Agatha Christie, voltará ao cinema.

Dirigida por Kenneth Branagh, que escolheu para si o papel do detetive Hercule Poirot, a nova versão do clássico chega este ano com um elenco estelar, com nomes como Johnny Depp, Daisy Ridley, Penelope Cruz, Judi Dench, Willem Dafoe, Josh Gad, Leslie Odom Jr. e Olivia Coleman.

Depp vive no filme a vítima do assassinato do título. Os outros membros do elenco vivem os suspeitos do crime, todos à bordo do trem Expresso do Oriente. Caberá ao melhor detetive do mundo, Poirot, a missão de descobrir o criminoso da história.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda sem data prevista de estreia no Brasil, Assassinato no Expresso do Oriente deve chegar aos EUA em novembro.