Ashton Kutcher é jovem gigolô em 'Jogando com Prazer'

O papel do protagonista de "Jogando com Prazer", em estreia nacional, parece ser feito sob medida para Ashton Kutcher ("Jogo de Amor em Las Vegas", "Efeito Borboleta"). Ele é uma espécie de Don Juan, chamado Nikki, que sobrevive seduzindo mulheres e atualmente mora com a advogada de meia idade Samantha (Anne Heche, de "Reencarnação" e "Um Ato de Coragem").

Na vida real, a carreira do ator deslanchou de vez depois que ele se casou com Demi Moore, a famosa atriz de "Ghost - Do Outro Lado da Vida". Eles têm 15 anos de diferença.

Semelhanças à parte, "Jogando com prazer" é uma espécie de releitura contemporânea de "Gigolô Americano", do início dos anos de 1980, no qual Richard Gere era um rapaz que fazia a alegria de muitas mulheres maduras em troca de dinheiro.

Aqui é Nikki quem mantém uma vida tranquila às custas de favores sexuais. O personagem é o narrador do filme e comenta seus métodos de trabalho. Sempre de maneira cínica, ele é capaz de catalogar os mais diversos tipos de presa e a forma de agir com cada uma delas.

Samantha tem uma casa fabulosa - "Peter Bogdanovich morava aqui", comenta - é bonita, tem bastante dinheiro e desejo sexual. A relação que ela mantém com Nikki vai bem até o dia quando a advogada viaja a Nova York e ele fica sozinho e dá uma festa para seus amigos.

E mesmo quando ela o pega traindo, Samantha mantém a calma. O esquema entre os dois continua existindo apesar das desconfianças - afinal, ela está interessada nele apenas como um objeto de satisfação sexual.

Por trás do verniz todo de autoconfiança, Nikki pode esconder um sujeito inseguro e sem perspectivas, o que fica claro quando ele conhece Heather (Margarita Levieva), uma bela garçonete que, conforme se descobre depois, faz um trabalho bem parecido com o dele.

Hollywood é o cenário e quase um personagem em "Jogando com prazer". Nikki transita das mansões glamurosas a pequenos hotéis decadentes. Os personagens também representam as mais diversas gamas de habitantes de Los Angeles e do mundo do show business.