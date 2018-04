Ashley Tisdale se despe de imagem da Disney em novo 'Aliens'

O papel da adolescente Sharpay Evans, que não hesita diante de nada para conseguir o que quer, representado por Tisdale em "High School Musical", da Disney, lhe valeu uma enorme base de fãs e mudou sua vida para sempre.

A atriz de 24 anos está estendendo sua carreira com novos projetos, incluindo seu trabalho no filme "Aliens in the Attic", que estreia nos cinemas americanos nesta sexta.

Tisdale continua a trabalhar na televisão, onde "High School Musical" foi sucesso enorme na Disney Channel antes de virar filme, e está até mesmo produzindo. A atriz lançou-se como cantora e já liderou as paradas, e seu segundo álbum gravado em estúdio, "Guilty Pleasures", vai sair esta semana.

O lado negativo disso tudo é o fato de ser seguida constantemente por paparazzi.

"Não tenho mais vida privada - isso acabou", disse Tisdale. Mas afirmou que não deixa que isso prejudique sua carreira.

Em "Aliens in the Attic", ela se despe da imagem de Sharpay para representar uma teen chamada Bethany, que se une a outros adolescentes para combater aliens que pousam no telhado da casa de veraneio de sua família.

Tisdale disse que "Bethany é uma garota típica de 17 anos", enquanto Sharpay era "muito dramática, até uma caricatura". A atriz disse que se afastar de "High School Musical" a ajudou a mostrar sua versatilidade.

"As pessoas me conhecem como Sharpay, então fazer uma personagem diferente, como Bethany, é uma grande mudança", disse ela.

No entanto, o passado de Ashley Tisdale é uma razão pela qual o produtor de "Aliens in the Attic," Barry Josephson, a queria em "Aliens." "Ela atrai o público feminino para o cinema", disse ele. "E a outra vantagem é que ela é engraçadíssima."