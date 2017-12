'As Tartarugas Ninja' supera 'Guardiões da Galáxia' nas bilheterias dos EUA e Canadá

"As Tartarugas Ninja", uma retomada da franquia nascida nos anos 1980 nos quadrinhos e popularizada nos desenhos animados, arrecadou mais 28,7 milhões de dólares nos mercados internacionais, somando um total global de 93,7 milhões de dólares no fim de semana de estreia, de acordo com a distribuidora Paramount Pictures, que não perdeu tempo em anunciar uma sequência com estreia marcada para 3 de junho de 2016.

"Guardiões da Galáxia", que dominou as bilheterias há uma semana com uma estreia recorde para agosto, arrecadou 41,5 milhões de dólares em seu segundo fim de semana, de acordo com estimativas da empresa de pesquisas Rentrak. O novo filme de ação "No Olho do Tornado" ficou em terceiro com 18 milhões de dólares.

Em "As Tartarugas Ninja", a atriz Megan Fox interpreta uma repórter que se torna aliada das quatro tartarugas viciadas em pizza que emergem do subsolo para combater o crime em Nova York. O filme custou 125 milhões de dólares.

"Isso excede muito nossas expectativas", disse Megan Colligan, diretora de distribuição na Paramount Pictures, uma unidade da Viacom Ic, assim como a Nickelodeon Movies, parceira no lançamento do filme.

As vendas globais de "Guardiões da Galáxia" alcançaram 313 milhões de dólares, informou a distribuidora Walt Disney. O filme estrela Chris Patt e Zoe Saldana como guerreiros galáticos que lideram uma união de heróis, incluindo um texugo falante e uma árvore humanóide.

Enquanto "As Tartarugas Ninja" e os "Guardiões da Galáxia" deram um último impulso para a temporada de verão no hemisfério norte, as vendas continuam 16,5 por cento abaixo do ritmo recorde do ano passado com um total de 3,465 bilhões de dólares arrecadados desde o dia 2 de maio, ante 4,15 bilhões somados no mesmo período do ano passado, segundo a Rentrak.