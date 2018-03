As 10 Melhores Atuações de Cantoras no Cinema Burlesque, que estreia nesta sexta-feira, traz duas cantoras nos papéis principais: Cher e Christina Aguilera. Se a primeira compensou os quilos que perdeu no corpo com os litros de botox no rosto e apresenta uma perfomance sofrível, a segunda surpreende. Mesmo ainda num nível Kate Hudson de interpretação, Christina não passa vergonha defendendo a dançarina de cabaré Ali.