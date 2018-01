Artistas lamentam morte de Nelson Xavier

A morte do ator e diretor Nelson Xavier na madrugada desta quarta-feira, 10, em Minas Gerais, foi lamentada por artistas e amigos nas redes sociais, entre eles Juliana Paes, Walcyr Carrasco e Lúcio Mauro Filho.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Meu querido Nelson!!!!!!!! Boa viagem! Foi uma honra e um grande prazer dividir cena com vc! Vá com Deus, meu amigo!!!! Saudade fica conosco... #nelsonxavier Uma publicação compartilhada por Juliana Paes. Actress. Brazil (@julianapaes) em Mai 10, 2017 às 6:01 PDT

A atriz contracenou com Xavier no filme 'Despedida'. No filme, o ator ganhou o prêmio de melhor ator no Festival do Rio.

O autor de novelas Walcyr Carrasco também se manifestou. Ele lamentou o fato de nunca ter tido a chance de trabalhar com Xavier.

Uma grande perda a morte do Nelson Xavier. Grande ator, com quem sempre quis trabalhar mas não tive oportunidade. Saudades! Que sua obra fique como legado #nelsonxavier Uma publicação compartilhada por ᴡᴀʟᴄʏʀ ᴄᴀʀʀᴀsᴄᴏ (@walcyrcarrasco) em Mai 10, 2017 às 9:31 PDT

Amigo tão gentil, ser humano/ator tão profundo.. padeiro. A morte não é obstáculo para alguém como ele. Pra quem fica.. falta Nelson Xavier pic.twitter.com/1Gz9vdaQfD — Mateus Solano (@mateusolano) May 10, 2017

LEIA MAIS: Análise: Nelson Xavier foi um dos grandes atores contemporâneos do Brasil

O ator Mateus Solano lamentou: "Pra quem fica.. falta Nelson Xavier."

Aqui minha homenagem para este grande homem. Obrigada Nelson Xavier por tudo! O mundo lhe perde mas fica com tudo que você deixou de maravilhoso para todos nós! Você é imortal. Descanse em paz. #RipNelsonXavier #NelsonXavier Uma publicação compartilhada por Z E Z E M O T T A (@zezemotta) em Mai 10, 2017 às 5:31 PDT

"O mundo lhe perde mas fica com tudo que você deixou de maravilhoso para todos nós!", afirmou a atriz Zezé Mota.

O ator Lúcio Mauro Filho declarou que Xavier era uma inspiração. "Partiu de bem com a vida e a morte. Teve uma carreira que de tão linda, fez o ateu convicto descobrir a espiritualidade através de um de seus personagens, outro Xavier, o Chico."