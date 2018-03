Artistas dão apoio à crítica de Jennifer Aniston sobre sexismo na mídia

Celebridades de Hollywood estão apoiando a atriz Jennifer Aniston depois que ela publicou um texto na internet criticando os meios de comunicação pela maneira com que eles escrutinam as estrelas femininas.

Melissa McCarthy, Jason Bateman e Olivia Wilde estão entre as celebridades que demonstraram apoio.

"Todo mundo precisa parar de dissecar as mulheres”, disse Melissa McCarthy, de 45 anos, ao “Entertainment Tonight”, depois de declarar que estava “cem mil bilhões por cento” com Jennifer Aniston.

Estrela da antiga série Friends, Jennifer Aniston, de 47 anos, publicou o texto For the record (Para registro, em tradução literal) no site Huffington Post na terça-feira, 12, dizendo que ela estava cansada de ser assediada por fotógrafos e repórteres de tabloides.

"Para registro, eu não estou grávida”, escreveu ela. “O que eu estou é farta. Eu estou farta desse escrutínio, que parece um esporte, e dessa exposição de corpos que ocorre diariamente sob o disfarce de ‘jornalismo’, ‘Primeira Emenda’ e ‘notícias de celebridades’”.

"A objetificação e o escrutínio pelos quais nós fazemos as mulheres passarem é absurdo e perturbador”, escreveu a atriz. Ela disse que “definimos o valor de uma mulher com base no seu estado civil e situação maternal”.

O marido de Jennifer Aniston, o ator Justin Theroux, publicou uma imagem dela na página dele no Instagram com a hashtag #wcw, de “Woman Crush Wednesday” (hashtag usada para expressar a atração ou a admiração por alguém). Ele colocou o link para a carta dela e escreveu: “Esse é somente um dos motivos”.

A atriz, escolhida em abril pela revista People como a mulher mais bonita de 2016, afirmou que escrevia o texto porque “queria participar de uma conversa mais ampla” apesar de não usar redes sociais.

O texto foi curtido no Facebook mais de 27 mil vezes até a tarde desta quarta-feira, 13.

“A maneira pela qual eu sou retratada pela mídia é simplesmente um reflexo de como nós vemos e retratamos as mulheres em geral, medidas em relação a algum padrão distorcido de beleza”, escreveu a atriz.