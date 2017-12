Arthur Penn receberá Urso de Ouro de Honra em Berlim O cineasta americano Arthur Penn receberá o Urso de Ouro de Honra no próximo Festival de Cinema de Berlim, informou nesta sexta-feira a direção do evento. Penn, diretor de filmes como Bonnie & Clide, Um Lance no Escuro e O Pequeno Grande Homem receberá o prêmio pelo conjunto de sua carreira, em 15 de fevereiro. "Os filmes de Penn nos anos 60 e início da década de 70 revitalizaram o cinema americano", segundo Dieter Kosslick, diretor da Festival de Berlim, cuja 57.ª edição acontecerá de 8 a 18 de fevereiro. Penn dirigiu ao longo de sua carreira muitos dos grandes nomes de Hollywood, como Anne Bancroft, Marlon Brando, Faye Dunaway, Jane Fonde, Dustin Hoffmann, Paul Newman e Jack Nicholson.