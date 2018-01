Arnold Schwarzenegger vai protagonizar filme na China

O ator Arnold Schwarzenegger será o produtor e protagonista do filme chinês "O Convidado de Sanxingdui", conforme anunciou nesta terça-feira, 25, a agência oficial Xinhua.

O filme, em 3D e com investimento inicial de US$ 200 milhões, começará a ser gravado em março do próximo ano, tem previsão de estreia para 2019 e visa atrair uma grande audiência com a história das ruínas de Sanxingdui, uma cultura que há milênios se desenvolveu no centro da China.

A civilização, que floresceu na área agora ocupada pela província central de Sichuan, desapareceu por razões ainda não esclarecidas, há 3.000 anos, e deixou impressionantes restos arqueológicos, especialmente grandes artefatos de bronze muito diferentes de outras culturas da antiguidade chinesa.

Schwarzenegger viajou várias vezes à China, tanto quando era governador da Califórnia como para promover filmes e o fisiculturismo. No ano passado, o ator foi um dos principais convidados ao Festival Internacional de Cinema de Pequim.