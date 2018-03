Arnold Schwarzenegger anuncia volta ao cinema

O ex-governador da Califórnia disse na quinta-feira que estaria retornando ao seu antigo papel como herói de ação de Hollywood.

"Notícias emocionantes", disse ele no Twitter. "Meu amigo no CAA (Creative Artists Agency, sua companhia de talentos) vem me perguntando há sete anos quando é que poderão levar a proposta à sério. Dei o sinal verde hoje."

Os dois mandatos seguidos de Schwarzenegger como governador do Estado mais populoso dos EUA terminaram no mês passado, gerando especulações sobre o futuro de sua carreira: um cargo político a nível federal ou um retorno aos filmes?

Em meio a tentativas frustradas de cortar o déficit do Estado, atualmente em 25 bilhões de dólares, Schwarzenegger encontrou tempo para fazer algumas breves aparições em alguns filmes. No mais recente projeto, o ator interpretou um líder mercenário ao lado de Sylvester Stallone no thriller de ação "Os Mercenários".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Dean Goodman)