De sucesso de bilheteria a governador, Arnold Schwarzenegger completa 68 anos

Com o título de Mr. Universo de fisiculturismo em 1967, quando tinha apenas 20 anos, o austríaco Arnold Schwarzenegger também deu o primeiro passo para realizar seu sonho de ir para os Estados Unidos e ser ator.

Arnie, que completa 68 nesta quinta, 30 de julho, conseguiu seu intento já em 1968, quando foi para os EUA.

No cinema, a estreia foi em 1970, no filme Hércules em New York, no qual seu sotaque carregado e seu inglês frágil fizeram com que ele fosse dublado.

Muitos fracassos depois, chega o primeiro sucesso de bilheteria com o épico Conan, o Bárbaro, de 1982. Na sequência, mais filmes de heróis que batem e arrebentam e estouram as bilheterias, como O Exterminador do Futuro, O Predador, Comando para Matar, O Vingador do Futuro e a franquia Os Mercenários.

Nas horas vagas, Arnie também foi governador da Califórnia pelo Partido Republicano, atuou em filmes com outro perfil, como Um Tira no Jardim de Infância, Volta ao Mundo em 80 Dias – Uma Aposta Muito Louca e Junior, e causou ao revelar ter um filho, hoje com 17 anos, com a empregada de sua casa.

Bem antes de sua carreira decolar em Hollywood, quando tinha por volta de 30 anos, Schwarzenegger já era milionário, graças a investimentos e iniciativas empresariais bem-sucedidas.

Em 2014, o astro contou quais são, segundo ele, os seis princípios para se conseguir sucesso. 1 - Acredite em você; 2 - Quebre as regras; 3 - Não tenha medo de falhar; 4 - Cuidado com os ladrões de sonhos; 5 - Esforce-se ao máximo; 6 - Compartilhe seus conhecimentos.