Armas do novo filme de Brad Pitt são confiscadas

BUDAPESTE - O ator americano Brad Pitt ficou sem armas para usar contra os zumbis de seu novo filme, depois que uma unidade antiterrorista húngara confiscou na segunda-feira uma remessa de pistolas e rifles que chegou ao aeroporto de Budapeste.

De acordo com informações de fontes oficiais e da imprensa local, o arsenal de 85 pistolas e fuzis faz parte do acervo do filme World War Z, no qual Pitt interpreta um funcionário da Organização das Nações Unidas em um mundo apocalíptico repleto de mortos-vivos.

O Centro Antiterrorista da Hungria (TEK) transpareceu não saber que as armas eram usadas para uma filmagem, embora ainda não esteja claro como e a quem elas foram enviadas.

A explicação oficial é de que vieram de Londres em um avião privado e foram detectadas na alfândega. Por não estarem inutilizadas, a lei obrigou o confisco.

Brad Pitt, que chegou a Budapeste com Angelina Jolie e seus seis filhos há dois dias, se mostrou irritado com a ação policial e os atrasos que vai provocar na filmagem, afirmou nesta terça-feira o portal "pestiside.hu". Entretanto, o produtor do filme, Adam Goodman, diz que o incidente não afetará o calendário.

O filme tem previsão de estreia nos EUA em 21 de dezembro de 2012.

Estava previsto que o ator gravasse na capital húngara uma cena na qual trabalhadores de uma fábrica enfrentam os zumbis, mas esta sequência será adiada até a conclusão da investigação.

Em vídeo divulgado pelo TEK sobre a operação de confisco das armas, um dos agentes tira um parafuso que tapava o cano de uma arma e depois dispara com ela.

Hajdu János, diretor do TEK, lembrou em uma entrevista à emissora "Néon.fm", nesta terça-feira, que o ator Brandon Lee morreu após um disparo acidental durante a filmagem do filme O Corvo.