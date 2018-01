Arma usada por Luke Skywalker em 'Star Wars' vai a leilão por US$ 200 mil

LOS ANGELES (Reuters) - Um raro adereço usado pelo astro de Star Wars, Luke Skywalker, uma pistola DL-44 Blaster usada no filme de 1980 O Império Contra-Ataca, está à venda em um leilão com um lance mínimo de US$ 200 mil.

A casa de leilões Nate D. Sanders disse que a arma, feita de fibra de vidro nas cores cinza, marrom e prata, ainda está em sua condição original de filmagem, mantendo "seu supressor e alcance de flash originais, embora não tenha feito nenhum disparo".

O ator Mark Hamill, que interpretou Skywalker, presenteou uma jovem fã com a pistola durante uma participação no programa Jim'll Fix It, da BBC, acrescentou a casa de leilões.

Medindo 12 polegadas, o estado do objeto é descrito como em "muito boas condições", apesar de apresentar algum desgaste.

Segundo o site da Nate D. Sanders, o lance mínimo é de US$ 200 mil, sendo o prazo final para os lances é 28 de janeiro.

(Por Marie-Louise Gumuchian em Londres)