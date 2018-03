'Argo' supera favorito 'Lincoln' no Globo de Ouro "Argo", drama sobre reféns norte-americanos no Irã, recebeu no domingo os cobiçados prêmios de melhor filme dramático e melhor direção, para Ben Affleck, no Globo de Ouro, desbancando o favorito "Lincoln", que ficou com apenas um troféu.