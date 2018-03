'Argo' ganha prêmio principal do sindicato dos produtores dos EUA LOS ANGELES, 27 Jan - O filme "Argo", drama sobre os reféns dos EUA no Irã em 1979, continuou sua trajetória de premiações ao ganhar no sábado o troféu principal concedido pelo sindicato norte-americano dos produtores de cinema e TV, o PGA Awards, recebendo assim mais um impulso para a cerimônia do Oscar.