'Argo' e 'O Lado Bom da Vida' são os vencedores do Critics Choice

O estrelado filme "O Lado Bom da Vida" arrebatou todos os prêmios de comédia, vencendo o de melhor comédia, melhor ator de comédia para Bradley Cooper e melhor atriz de comédia, que foi para Jennifer Lawrence.

O 250 membros da Broadcast Film Critics Association, a maior organização de críticos do filme nos Estados Unidos e Canadá, também deram ao filme o prêmio de melhor elenco, no evento realizado em Santa Monica, na Califórnia.

Affleck, conhecido principalmente como ator e cuja direção do filme "Argo" foi ignorada no anúncio das indicações ao Oscar na quinta-feira, começou o discurso para receber o prêmio com a piada: "Eu gostaria de agradecer à Academia (do Oscar)", antes de falar: "Brincadeira. Este é o que vale."

Day-Lewis ganhou por sua aclamada atuação no papel-título do drama histórico de Steven Spielberg "Lincoln", enquanto Jessica Chastain levou o prêmio pela atuação em "A Hora Mais Escura", sobre a caçada a Osama Bin Laden.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Jennifer levou para casa dois prêmios, ganhando também como melhor atriz em filme de ação por "Jogos Vorazes".

Muitas estrelas que foram indicadas apenas algumas horas antes para o Oscar, o prêmio mais importante de Hollywood, estavam na cerimônia, incluindo o astro de "Os Miseráveis" Hugh Jackman , Robert De Niro e Anne Hathaway, que ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante por "Os Miseráveis".

O prêmio de melhor ator coadjuvante foi para Philip Seymour Hoffman por "O Mestre".

O diretor David O. Russell dedicou a estatueta do prêmio dado a "O Lado Bom da Vida" para o seu filho, dizendo: "Eu fiz isso para lhe dar esperança", acrescentando: "Esse é o meu lado bom."

Os prêmios de melhor roteiro foram vencidos por Quentin Tarantino por seu roteiro original de "Django Livre" e Tony Kushner, que adaptou o roteiro de "Lincoln".

A cantora britânica Adele ganhou por melhor canção com "Skyfall" do filme de James Bond "007 - Operação Skyfall" e Daniel Craig foi eleito o melhor ator em filme de ação pelo personagem do agente britânico. O filme também ganhou melhor filme de ação.

A menina de 9 anos Quvenzhane Wallis, estrela de "Indomável Sonhadora", que se tornou a mais jovem atriz a ser indicada para melhor atriz ao Oscar, foi eleita a melhor jovem atriz.

Os prêmios foram entregues antes do Globo de Ouro, que será no domingo, e uma série de outras premiações que aproximam o caminho para o Oscar, que será realizada em 24 de fevereiro.

(Reportagem de Chris Michaud)