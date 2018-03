Argentino leva prêmio de melhor filme estrangeiro no Oscar

O argentino "O Segredo dos Seus Olhos", dirigido por Juan Jose Campanella, conquistou na noite deste domingo o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, conferido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

"O Segredo dos Seus Olhos" desbancou o alemão "A Fita Branca", de Michael Haneke, considerado o grande favorito da categoria, para receber a estatueta das mãos dos cineastas Pedro Almodóvar e Quentin Tarantino.

Também brigavam pela estatueta de Melhor Filme Estrangeiro o israelense "Ajami", o peruano "O Leite da Amargura" e o francês "O Profeta".

O brasileiro "Salve Geral", de Sérgio Rezende, foi o escolhido para representar o país no Oscar, mas não ficou entre os finalistas selecionados para disputar a estatueta.

"O Segredo dos Seus Olhos" reúne uma bela história de amor misturada com uma investigação de assassinato.

A produção foi vencedora de vários prêmios do cinema argentino e levou o Goya, da Espanha, de melhor filme hispano-americano e de atriz revelação, para Soledad Villamil.

O sucesso levou "O Segredo dos Seus Olhos" a se transformar na maior bilheteira da Argentina dos últimos 34 anos.

Antes de receber o Oscar na segunda indicação de um filme seu ao prêmio - em 2001 concorreu na mesma categoria com "O Filho da Noiva" - Campanella lembrou, com esperança, de que nas últimas edições os mais cotados não levaram a estatueta. E a história que se repetiu este ano, com a derrota de "A Fita Branca".

Veja o trailer do filme: